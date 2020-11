Maradona l'incubo di difensori e portieri. "Tanto gli faccio gol lo stesso" (Di sabato 28 novembre 2020) Roma, 28 novembre 2020 - "Toccami il pallone, Tanto gli faccio gol lo stesso", Maradona era immarcabile e le sue stesse 'vittime', difensori e portieri , oggi ne riconoscono la grandezza . Ad esempio ... Leggi su quotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Roma, 28 novembre 2020 - "Toccami il pallone,gligol lo",era immarcabile e le sue stesse 'vittime',, oggi ne riconoscono la grandezza . Ad esempio ...

bladistic : Per le capre che stanno insultando #Platini dandogli del ladro reo di aver speso belle parole per #maradona. - Salvato00506710 : Al solito i Molarismi superano i Fatti Nel Bene e nel Male Maradona era e Resterà un Grande Campione per il Mondo P… - Frascarologiuse : @CorriereTorino Gran brutto sogno, anzi un incubo ! #Maradona @sscnapoli - sscalcionapoli1 : Maradona junior, la moglie: 'Diego dovevi conoscere India, avevamo tanto da fare. Sembra un incubo' #Maradona - FerdinandoManzo : Ancora non ci credo ??????. Svegliatevi da questo incubo! #Maradona #AD10S #D10S -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona incubo Maradona l'incubo di difensori e portieri. "Tanto gli faccio gol lo stesso" Quotidiano.net Maradona l'incubo di difensori e portieri. "Tanto gli faccio gol lo stesso"

El PIbe de Oro nel ricordo delle sue 'vittime' in campo, tutti riconoscono la grandezza, ma a qualcuno brucia ancora ...

EDITORIALE – Diego Armando Maradona… e che ci siamo persi!

Diego Armando Maradona è morto. Questa frase risuona ancora nella testa di ognuno di noi. Degli appassionati di calcio, ma soprattutto del popolo argentino e napoletano. Quasi come se fosse un incubo ...

El PIbe de Oro nel ricordo delle sue 'vittime' in campo, tutti riconoscono la grandezza, ma a qualcuno brucia ancora ...Diego Armando Maradona è morto. Questa frase risuona ancora nella testa di ognuno di noi. Degli appassionati di calcio, ma soprattutto del popolo argentino e napoletano. Quasi come se fosse un incubo ...