Maradona, l'avvocato: "Ridicoli quelli che sparlano senza sapere" (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Napoli – "Non esiste, ad oggi, una battaglia legale per l'eredità di Maradona: i suoi figli hanno tutti gli stessi diritti. Il suo vero lascito è il brand che può nascere dal suo nome, un brand che se fosse stato valorizzato così come hanno fatto campioni 'normali' del calibro di Messi e Ronaldo, avrebbe fruttato patrimonio inesauribile e perpetuo, capace di sostenere anche mille eredi". Così Maradona Angelo Pisani, l'avvocato napoletano di Diego Armando Maradona, ma anche l'amico che gli è stato vicino quando da solo ha intrapreso la battaglia legale contro il fisco italiano. Una diatriba da 40 milioni di euro, con oltre 34 di interessi e sanzioni anche questi non dovuti , di fatto già risolta, che la sua morte ha chiuso anticipatamente, prima dell'atto finale in Cassazione, inutilmente ...

