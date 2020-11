Maradona | La Serie A si ferma per ricordarlo

(Di sabato 28 novembre 2020) Diego Armando, stop nell'anticipo tra Inter e Sassuolo: tributo alla leggenda del Napoli e del calcio in generale. Diego Armando: il ricordo di Inter e Sassuolo su Notizie.it.

SkySport : Ibrahimovic: 'Maradona faceva tutto col cuore. È il simbolo di tutti noi calciatori' ? - SkySport : Maradona, Maldini: 'Diego giocò nel fango ad Acerra, chi si lamenta guardi quei video' - talkSPORT : Rest in peace, Diego Maradona ?? ?? 2x Serie A ?? 1986 World Cup ?? 1989 UEFA Cup ?? 1987 Coppa Italia ?? 1983 Copa Del… - BelpassoAlberto : RT @SkySport: Ibrahimovic: 'Maradona faceva tutto col cuore. È il simbolo di tutti noi calciatori' ? - MicheleAnt96 : RT @ndelvecchio8: Il primo 10 ad affrontare #Maradona in A (Di Gennaro) e l'ultimo a farlo al San Paolo (Maiellaro) ricordano Diego. Su @G… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona Serie

Sky Sport

La prima partita della Coppa Maradona sarà quelle che si giocherà in serata (ora argentina) al Cilindro di Avellaneda tra Racing e Union Santa Fè. (ANSA).Milano, 28 novembre 2020 – Cancellare la disfatta con il Real Madrid e battere il Sassuolo al secondo posto in classifica: è un sabato pomeriggio decisivo per l’Inter di Antonio Conte, un ennesimo ban ...