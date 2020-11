Maradona, il Comune di Napoli: i cimeli saranno conservati dentro lo stadio (Di sabato 28 novembre 2020) E’ stato individuato e già attrezzato il locale all’interno del San Paolo in cui saranno conservati gli omaggi dei tifosi per ricordare Maradona. “Abbiamo subito individuato e attrezzato un grande locale all’interno dello stadio per conservare tutte le dimostrazioni di amore per il nostro immenso Diego che tantissima gente ha deposto all’esterno della Curva”. E’ Leggi su 2anews (Di sabato 28 novembre 2020) E’ stato individuato e già attrezzato il locale all’interno del San Paolo in cuigli omaggi dei tifosi per ricordare. “Abbiamo subito individuato e attrezzato un grande locale all’interno delloper conservare tutte le dimostrazioni di amore per il nostro immenso Diego che tantissima gente ha deposto all’esterno della Curva”. E’

