"Maradona è più del calcio. Lui è leggenda, religione per tanti": l'omaggio di Ibra

Napoli – "Quando pensi al numero 10 a chi pensi? A Maradona. Lui è il simbolo del numero 10. La gente oggi vuole vestire la maglia numero 10 per Maradona". Arriva l'omaggio di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, in una chiacchierata con Massimo Ambrosini "Maradona è più del calcio. Lui è leggenda, religione per tanti. Ho avuto la fortuna di conoscerlo dal vivo, parlare con lui. Era amato dalla gente perché faceva tutto con il cuore". L'intervista integrale andrà in onda venerdì 4 dicembre nella trasmissione "23" su Sky Sport 24.

