Maradona | Argentina commossa anche per Abigail in braccio al papà

ROMA – "Maradona ci ha fatto sentire orgogliosi come mai prima nessuno, e però ci poniamo anche tante domande, pure su una bambina malata di cancro: ha dovuto essere trasportata in braccio dal papà a piedi per cinque chilometri prima che per Diego partissero ben nove ambulanze". Niels Johansen, una vita missionaria, parla con l'agenzia Dire dal nord più povero dell'Argentina. La storia è quella di Abigail, 12 anni, che nei giorni del lutto nazionale per la scomparsa del campione è finita comunque sulle pagine dei giornali. Ne ha scritto il 'Clarin' e ne scrive ancora 'Que Pasa Salta', quotidiano della città di Johansen, già missionario del Verbo divino e in servizio in Italia con l'agenzia Misna.

