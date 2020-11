Manchester United, il paragone di Solskjaer: “Bruno Fernandes è come Cristiano Ronaldo” (Di sabato 28 novembre 2020) 34 partecipazioni tra reti segnate e assist per i compagni. Bruno Fernandes, dal suo arrivo in maglia Manchester United, ha avuto un impatto davvero sensazionale, tanto che il suo allenatore, Ole Gunnar Solskjaer ha voluto optare per un paragone davvero unico. come riporta il Daily Mail, a margine della sfida di Premier League contro il Southamtpon, il manager norvegese ha esaltato le doti del trequartista mettendolo sullo stesso piano di... Cristiano Ronaldo."Bruno Fernandes come Cristiano Ronaldo"caption id="attachment 1053561" align="alignnone" width="744" Cristiano Ronaldo (getty images)/caption"Bruno Fernandes come Cristiano Ronaldo? Beh, Bruno ha ... Leggi su itasportpress (Di sabato 28 novembre 2020) 34 partecipazioni tra reti segnate e assist per i compagni. Bruno, dal suo arrivo in maglia, ha avuto un impatto davvero sensazionale, tanto che il suo allenatore, Ole Gunnarha voluto optare per undavvero unico.riporta il Daily Mail, a margine della sfida di Premier League contro il Southamtpon, il manager norvegese ha esaltato le doti del trequartista mettendolo sullo stesso piano di...Ronaldo."BrunoRonaldo"caption id="attachment 1053561" align="alignnone" width="744"Ronaldo (getty images)/caption"BrunoRonaldo? Beh, Bruno ha ...

ItaSportPress : Manchester United, il paragone di Solskjaer: 'Bruno Fernandes è come Cristiano Ronaldo' - - Fantacalciok : Southampton – Manchester United: diretta live, risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Southampton – Manchester United: diretta live, risultato in tempo reale - infoiteconomia : Il Manchester United ostaggio degli hacker: chiesti milioni di sterline per non rivelare dati sensibili - SimoneCristao : @mufcMPB Il Manchester United è interessato a Calhanoglu e ha già parlato più volte con il suo agente ma non è così… -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United Southampton-Manchester United, Premier League: pronostici Il Veggente Pellegrini nella lista dei desideri di Solskjaer. Dopo l’esonero di José Mourinho il Manchester United ha assunto alla guida dei red...

Juventus, Khedira recupera per il match contro la Roma. Khedira sulla via del recupero Concluso l’allenamento pomeridiano degli uomini di Massimiliano Allegri. Come riporta tutt ...

Notizie Juve – Anche il Manchester United si fa sotto per Calhanoglu

I Red Devils avrebbero messo nel mirino il centrocampista turco in uscita dal Milan, accostato alla Juventus nelle ultime settimane ...

Juventus, Khedira recupera per il match contro la Roma. Khedira sulla via del recupero Concluso l’allenamento pomeridiano degli uomini di Massimiliano Allegri. Come riporta tutt ...I Red Devils avrebbero messo nel mirino il centrocampista turco in uscita dal Milan, accostato alla Juventus nelle ultime settimane ...