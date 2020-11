Mamma 41enne muore di Covid dopo 11 ore di attesa: indagati 18 medici (Di sabato 28 novembre 2020) Valentina Dardari La Procura di Trani ha aperto un fascicolo d'inchiesta, la salma è stata riesumata per l’autopsia Una Mamma di 41 anni è morta lo scorso 19 novembre all'ospedale Monsignor Raffaele Dimiccoli di Barletta dove si trovava ricoverata con tampone risultato positivo al Covid. L'autopsia sul corpo della Mamma deceduta Come riportato da La Repubblica, sono 18 i medici indagati che sono stati iscritti nel fascicolo d’inchiesta aperto dalla Procura di Trani. Tra questi operatori sanitari anche il medico curante della donna deceduta. In programma nella mattinata di oggi, sabato 28 novembre, l’esame autoptico sulla salma della Mamma 41enne, il cui corpo è stato riesumato dopo essere stato sepolto qualche giorno fa. L’autopsia, che ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 28 novembre 2020) Valentina Dardari La Procura di Trani ha aperto un fascicolo d'inchiesta, la salma è stata riesumata per l’autopsia Unadi 41 anni è morta lo scorso 19 novembre all'ospedale Monsignor Raffaele Dimiccoli di Barletta dove si trovava ricoverata con tampone risultato positivo al. L'autopsia sul corpo delladeceduta Come riportato da La Repubblica, sono 18 iche sono stati iscritti nel fascicolo d’inchiesta aperto dalla Procura di Trani. Tra questi operatori sanitari anche il medico curante della donna deceduta. In programma nella mattinata di oggi, sabato 28 novembre, l’esame autoptico sulla salma della, il cui corpo è stato riesumatoessere stato sepolto qualche giorno fa. L’autopsia, che ...

ilgiornale : Predisposta l'autopsia sulla salma di una mamma 41enne morta in ospedale a Barletta. La donna aveva il Covid.… - GalSissi : RT @GiancarloDeRisi: Chi pagherà per questa morte assurda? Stava male da giorni Antonella, 41enne di Trani, mamma di un bimbo di 14 mesi. È… - Pedro69280970 : RT @Noiconsalvini: UNA PREGHIERA PER QUESTA GIOVANE MAMMA - gsoricaro : RT @GiancarloDeRisi: Chi pagherà per questa morte assurda? Stava male da giorni Antonella, 41enne di Trani, mamma di un bimbo di 14 mesi. È… - infoitinterno : Covid, ospedali in sofferenza: mamma 41enne muore dopo un’attesa di 11 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Mamma 41enne Mamma 41enne muore di Covid dopo 11 ore di attesa: indagati 18 medici il Giornale Puglia, mamma morta di Covid dopo 11 ore di attesa al Pronto soccorso. Sotto inchiesta 18 operatori sanitari

La Procura di Trani ha aperto un fascicolo d'inchiesta sul caso di Antonia Abbatangelo, deceduta al "Dimiccoli" di Barletta ...

Kate Hudson è una mamma severa

In una intervista rilasciata a People, Hate Hudson ha mostrato una parte inedita di sé. Severità e bugie “Sono una madre molto severa e ci sono cose che non posso tollerare. C ...

La Procura di Trani ha aperto un fascicolo d'inchiesta sul caso di Antonia Abbatangelo, deceduta al "Dimiccoli" di Barletta ...In una intervista rilasciata a People, Hate Hudson ha mostrato una parte inedita di sé. Severità e bugie “Sono una madre molto severa e ci sono cose che non posso tollerare. C ...