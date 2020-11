Maltempo, tre morti in Sardegna: uomo travolto nel fuoristrada dall'alluvione. Si cercano dispersi VIDEO e (Di sabato 28 novembre 2020) Sono tre i morti in a (Nuoro) che si sta abbattendo nel paese del Nuorese: un uomo travolto dall'acqua nel suo fuoristrada, poi deceduta una donna anziana e ci sarebbero anche due dispersi. Sul posto ... Leggi su leggo (Di sabato 28 novembre 2020) Sono tre iin a (Nuoro) che si sta abbattendo nel paese del Nuorese: un'acqua nel suo, poi deceduta una donna anziana e ci sarebbero anche due. Sul posto ...

