Maltempo | tragedia in Italia | ci sono morti e dispersi

Leggi su howtodofor

(Di sabato 28 novembre 2020) Duee duea Bitti, in provincia di Nuoro, a causa del. Il comune, così come gran parte della Sardegna, è colpito in queste ore da piogge abbondanti e forte vento. Come riporta L'Unione Sarda, le due vittimeuna cittadina rimasta intrappolata in uno scantinato, e un allevatore prigioniero del suo fuoristrada. #VIDEO A FINE ARTICOLO Il sindaco di Bitti Giuseppe Ciccolini, con una ordinanza, aveva fatto evacuare per precauzione le famiglie residenti in una zona nella parte bassa del paese, il quartiere in cui passa un canale tombato e dove durante l'alluvione del 2013 – che aveva provocato 19in Sardegna – era sprofondata dopo una frana della strada, una autobotte dei Vigili del fuoco. Le linee telefoniche in paesestate ...