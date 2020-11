Maltempo Sardegna: morti e dispersi, situazione gravissima (Di sabato 28 novembre 2020) Allerta Maltempo in Sardegna: morti e dispersi nel territorio di Bitti, situazione gravissima, paura per nuova ondata imminente. Le vittime dell’alluvione di questa mattina a Bitti, in provincia di Nuoro, sono tre: l’ultima individuata in ordine di tempo è un uomo travolto dall’acqua mentre era a bordo del suo fuoristrada. Lo avevano dato per disperso, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 28 novembre 2020) Allertainnel territorio di Bitti,, paura per nuova ondata imminente. Le vittime dell’alluvione di questa mattina a Bitti, in provincia di Nuoro, sono tre: l’ultima individuata in ordine di tempo è un uomo travolto dall’acqua mentre era a bordo del suo fuoristrada. Lo avevano dato per disperso, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

DPCgov : ???? #allertaROSSA meteo-idro, sabato #28novembre, su gran parte della Sardegna ???? #allertaARANCIONE in Sicilia, Cala… - emergenzavvf : 150 interventi dei #vigilidelfuoco per il #maltempo in #Sardegna: a Bitti (NU) recuperato il corpo privo di vita di… - Agenzia_Ansa : #Maltempo: alluvione a #Bitti in #Sardegna, tre morti e un disperso #ANSA - PazzoPerDomani : RT @DomaniGiornale: Ci sono almeno tre morti in #Sardegna per il maltempo Impressionante il video che arriva da #Bitti, in provincia di #N… - LaStampaTV : VIDEO | Maltempo in Sardegna, a Sant'Antioco affondano delle barche da pesca ormeggiate nel porticciolo -