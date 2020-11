Maltempo in Sardegna: tre morti a Bitti nel Nuorese (Di sabato 28 novembre 2020) Violenta ondata di Maltempo in Sardegna e il bilancio è tragico: tre morti in provincia di Nuoro . Secondo quanto riferisce l'agenzia Agi, le vittime sono una coppia di anziani sopresa dall'alluvione ... Leggi su quotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Violenta ondata diine il bilancio è tragico: trein provincia di Nuoro . Secondo quanto riferisce l'agenzia Agi, le vittime sono una coppia di anziani sopresa dall'alluvione ...

matteosalvinimi : Immagini drammatiche dalla #Sardegna colpita dal #maltempo, tutta la mia vicinanza in particolare alla comunità di… - emergenzavvf : 150 interventi dei #vigilidelfuoco per il #maltempo in #Sardegna: a Bitti (NU) recuperato il corpo privo di vita di… - DPCgov : ???? #allertaROSSA meteo-idro, sabato #28novembre, su gran parte della Sardegna ???? #allertaARANCIONE in Sicilia, Cala… - Miti_Vigliero : RT @poliziadistato: #Maltempo #Sardegna #28novembre Proseguono gli interventi di soccorso e sostegno ai cittadini, gestiti da Prefettura di… - AleZanza : RT @matteosalvinimi: Immagini drammatiche dalla #Sardegna colpita dal #maltempo, tutta la mia vicinanza in particolare alla comunità di Bit… -