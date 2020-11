Maltempo in Sardegna: la situazione dopo la tragica alluvione a Bitti (Di sabato 28 novembre 2020) Maltempo in Sardegna ultime news, gli aggiornamenti sulla situazione dopo la violenta ondata di Maltempo che sull’isola ha causato tre morti a Bitti, nel nuorese, un disperso e decine di sfollati. Poco fa la Protezione Civile di Nuoro, dopo una riunione operativa d’emergenza con i rappresentanti delle istituzioni, ha rinnovato l’appello alla popolazione: “Non uscire di casa”. Le squadre d’intervento sono in massima allerta, considerato il perdurare della fase di forte Maltempo. (segue dopo la foto) Maltempo in Sardegna ultime news: la situazione nel Nuorese Il Centro operativo comunale di Nuoro è stato convocato nel pomeriggio dall’assessora alla Protezione civile Valeria Romagna per ... Leggi su urbanpost (Di sabato 28 novembre 2020)inultime news, gli aggiornamenti sullala violenta ondata diche sull’isola ha causato tre morti a, nel nuorese, un disperso e decine di sfollati. Poco fa la Protezione Civile di Nuoro,una riunione operativa d’emergenza con i rappresentanti delle istituzioni, ha rinnovato l’appello alla popolazione: “Non uscire di casa”. Le squadre d’intervento sono in massima allerta, considerato il perdurare della fase di forte. (seguela foto)inultime news: lanel Nuorese Il Centro operativo comunale di Nuoro è stato convocato nel pomeriggio dall’assessora alla Protezione civile Valeria Romagna per ...

