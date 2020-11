Maltempo in Sardegna, almeno tre vittime e due dispersi. Strade e campi allagati. FOTO (Di sabato 28 novembre 2020) La Protezione Civile ieri ha diramato un'allerta rossa per rischio idrogeologico nel Sud-Est dell’isola. Le abbondanti piogge cadute nella notte stanno causando pesanti disagi tra Villacidro, San Gavino Monreale e Pabillonis. Danni anche nel Nuorese. Ci sarebbero almeno tre morti e diversi dispersi a Bitti. Chiuse alcune Strade statali e provinciali Leggi su tg24.sky (Di sabato 28 novembre 2020) La Protezione Civile ieri ha diramato un'allerta rossa per rischio idrogeologico nel Sud-Est dell’isola. Le abbondanti piogge cadute nella notte stanno causando pesanti disagi tra Villacidro, San Gavino Monreale e Pabillonis. Danni anche nel Nuorese. Ci sarebberotre morti e diversia Bitti. Chiuse alcunestatali e provinciali

matteosalvinimi : Immagini drammatiche dalla #Sardegna colpita dal #maltempo, tutta la mia vicinanza in particolare alla comunità di… - DPCgov : ???? #allertaROSSA meteo-idro, sabato #28novembre, su gran parte della Sardegna ???? #allertaARANCIONE in Sicilia, Cala… - emergenzavvf : 150 interventi dei #vigilidelfuoco per il #maltempo in #Sardegna: a Bitti (NU) recuperato il corpo privo di vita di… - QPeriscopica : RT @RepubblicaTv: Maltempo in Sardegna, fango ovunque e auto sventrate: Bitti devastato dall'alluvione: È Bitti il comune più colpito dall'… - stefano688 : Maltempo in Sardegna, morti e dispersi nel Nuorese -