Maltempo in Sardegna, a Bitti tre vittime: la violenza dell'acqua nelle strade del Nuorese (Di sabato 28 novembre 2020) Un'alluvione si è abbattuta nel Nuorese. In particolare nel Comune di Bitti, dove tre persone sono morte a causa degli allagamenti. nelle immagini la violenza dell'acqua, che trasforma le strade in fiumi di fango nel paese in provincia di Nuoro. Danni e disagi per il Maltempo in tutta la Sardegna: nella seconda parte del video le barche affondate nel porticciolo di Sant'Antioco. Video Protezione civile/Ansa L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

DPCgov : ???? #allertaROSSA meteo-idro, sabato #28novembre, su gran parte della Sardegna ???? #allertaARANCIONE in Sicilia, Cala… - Agenzia_Ansa : #Maltempo: alluvione a #Bitti in #Sardegna, due morti e due dispersi #ANSA - SkyTG24 : Maltempo in Sardegna, temporali e disagi nel Sud dell'isola e nel Nuorese. VIDEO - caterinacorda1 : RT @SardegnaG: Ci arriva questo #VIDEO terribile da #Oliena - la situazione del maltempo in #Sardegna sta diventando tragica... https://t.c… - lukealb : RT @emergenzavvf: #Maltempo #Sardegna, un nubifragio ha interessato nella notte le province di #Cagliari e #Oristano: squadre dei #vigilide… -