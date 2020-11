Maltempo, in Campania per domani allerta meteo ‘Gialla’ (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello Giallo sull’intero territorio a partire dalla mezzanotte e per l’intera giornata di domani. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a locale carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense. Venti temporaneamente forti dai quadranti orientali, soprattutto sulle isole e sul settore costiero nella prima parte della giornata. Mare temporaneamente agitato, soprattutto lungo le coste esposte nella prima parte della giornata”. Il dissesto idrogeologico sarà localizzato con possibili fenomeni quali: ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Protezione civile della Regioneha emanato un avviso dicon criticità idrogeologica di livello Giallo sull’intero territorio a partire dalla mezzanotte e per l’intera giornata di. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a locale carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense. Venti temporaneamente forti dai quadranti orientali, soprattutto sulle isole e sul settore costiero nella prima parte della giornata. Mare temporaneamente agitato, soprattutto lungo le coste esposte nella prima parte della giornata”. Il dissesto idrogeologico sarà localizzato con possibili fenomeni quali: ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; ...

