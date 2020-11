Maltempo, domani in Campania allerta meteo Gialla (Di sabato 28 novembre 2020) La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello Giallo sull’intero territorio a partire dalla mezzanotte e per l’intera giornata di domani. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a locale carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense. Venti temporaneamente forti dai quadranti orientali, soprattutto sulle isole e sul settore costiero nella prima parte della giornata. Mare temporaneamente agitato, soprattutto lungo le coste esposte nella prima parte della giornata”. Il dissesto idrogeologico sara’ localizzato con possibili fenomeni quali: ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi ... Leggi su ildenaro (Di sabato 28 novembre 2020) La Protezione civile della Regioneha emanato un avviso dicon criticità idrogeologica di livello Giallo sull’intero territorio a partire dalla mezzanotte e per l’intera giornata di. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a locale carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense. Venti temporaneamente forti dai quadranti orientali, soprattutto sulle isole e sul settore costiero nella prima parte della giornata. Mare temporaneamente agitato, soprattutto lungo le coste esposte nella prima parte della giornata”. Il dissesto idrogeologico sara’ localizzato con possibili fenomeni quali: ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi ...

