Maltempo | Di Maio | ' Sardegna soffre | ma nessuno verrà lasciato solo' **

(Di sabato 28 novembre 2020) Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Mi stringo attorno alla famiglie delle vittime. È un momento di sofferenza per la, ma nessun cittadino. La macchina nazionale e regionale dei soccorsi è già in moto per aiutare chi è in difficoltà. L'impegno è massimo. Forza!". Lo scrive in un post su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Mando, pubblicando anche un video con le immagini del maltempo che ha colpito l'isola.