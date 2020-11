Maltempo, alluvione in Sardegna: ci sono morti e sfollati. Solinas: “La Regione ristorerà i danni” (video) (Di sabato 28 novembre 2020) È di tre morti accertati e un disperso il bilancio dell’ondata di Maltempo che ha colpito la Sardegna e, in particolare, la zona del Nuorese con il comune di Bitti flagellato da una terribile alluvione. In alcuni video il paese appare travolto da un fiume di fango di portata impressionante. ”Secondo il sindaco, che purtroppo ha vissuto anche l’alluvione del 2013, i quantitativi d’acqua che si sono riversati su Bitti sono superiori di quattro volte rispetto all’uragano Cleopatra“, ha detto Antonio Pasquale Belloi, direttore generale della Protezione civile Sardegna. Le vittime dell’alluvione che ha colpito Bitti In particolare le vittime del Maltempo in Sardegna sono un ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 28 novembre 2020) È di treaccertati e un disperso il bilancio dell’ondata diche ha colpito lae, in particolare, la zona del Nuorese con il comune di Bitti flagellato da una terribile. In alcuniil paese appare travolto da un fiume di fango di portata impressionante. ”Secondo il sindaco, che purtroppo ha vissuto anche l’del 2013, i quantitativi d’acqua che siriversati su Bittisuperiori di quattro volte rispetto all’uragano Cleopatra“, ha detto Antonio Pasquale Belloi, direttore generale della Protezione civile. Le vittime dell’che ha colpito Bitti In particolare le vittime delinun ...

