Maltempo: allerta meteo rossa in Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria (Di sabato 28 novembre 2020) Fine settimana di temporali e meteo instabile sulle isole maggiori, sul Centro e sul Sud Italia. Il Maltempo sta già investendo la Sardegna, dove la Protezione Civile ha proclamato un'allerta rossa per rischio idrogeologico nel Sud-Est dell’isola. Attenzione alta anche in Sicilia e Calabria dove è allerta arancione (LE PREVISIONI meteo). Leggi su tg24.sky (Di sabato 28 novembre 2020) Fine settimana di temporali einstabile sulle isole maggiori, sul Centro e sul Sud Italia. Ilsta già investendo la, dove la Protezione Civile ha proclamato un'per rischio idrogeologico nel Sud-Est dell’isola. Attenzione alta anche indove è(LE PREVISIONI).

