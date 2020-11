Malore in casa: Andrea muore a 21 anni tra le braccia della sorella (Di sabato 28 novembre 2020) A nulla è valso il massaggio cardiaco di circa 15 minuti di Chiara, la sorella più giovane, guidata dai medici del 118 tramite cellulare. All'arrivo dell'autoambulanza Andrea Michielan, 21 appena ... Leggi su leggo (Di sabato 28 novembre 2020) A nulla è valso il massaggio cardiaco di circa 15 minuti di Chiara, lapiù giovane, guidata dai medici del 118 tramite cellulare. All'arrivo dell'autoambulanzaMichielan, 21 appena ...

