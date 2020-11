Malore improvviso | Andrea muore a 21 anni davanti alla famiglia – FOTO

Leggi su viagginews

(Di sabato 28 novembre 2020) Un ragazzo viene stroncato da unmentre si trova tranquillamente in. In pochi secondi c’è la tragedia. Uncosta la vita ad un giovane. Il tutto è avvenuto nel corso della serata di mercoledì 25 novembre 2020, in provincia di Venezia. La località di piccole dimensioni di Rio San Martino L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com