Maldini: «Legato a un Milan vincente, lavoro per la storia che rappresento» (Di sabato 28 novembre 2020) Maldini a DAZN ha parlato della visione futura del suo Milan in accordo con la società: ecco le sue parole Intervistato da DAZN, Paolo Maldini ha così parlato della visione futura del suo Milan. Ecco le parole del direttore tecnico rossonero: LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU Milan NEWS 24 «Il disegno cambia strada facendo. Sono Legato ad un Milan vincente, la mia figura è legata a qualcosa che non sia solo rivolto a mettere a posto i conti, io devo anche lavorare in funzione della storia che rappresento e lì che spingo con la proprietà a fare determinate cose, c’è sicuramente un’idea comune con la società, questo aiuta molto nel progetto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020)a DAZN ha parlato della visione futura del suoin accordo con la società: ecco le sue parole Intervistato da DAZN, Paoloha così parlato della visione futura del suo. Ecco le parole del direttore tecnico rossonero: LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SUNEWS 24 «Il disegno cambia strada facendo. Sonoad un, la mia figura è legata a qualcosa che non sia solo rivolto a mettere a posto i conti, io devo anche lavorare in funzione dellachee lì che spingo con la proprietà a fare determinate cose, c’è sicuramente un’idea comune con la società, questo aiuta molto nel progetto». Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : #Maldini a Dazn: “Sono legato ad un #Milan vincente, la mia figura è legata a qualcosa che non sia solo rivolto a m… - Samuele98750556 : Maldini a DAZN: 'Ibra lo cercammo anche l'anno precedente. Sono legato ad un Milan vincente, non solo ai conti'?… - Rossonero__1899 : RT @AntoVitiello: #Maldini a Dazn: “Sono legato ad un #Milan vincente, la mia figura è legata a qualcosa che non sia solo rivolto a mettere… - ildiavolo_d : RT @AntoVitiello: #Maldini a Dazn: “Sono legato ad un #Milan vincente, la mia figura è legata a qualcosa che non sia solo rivolto a mettere… - milansette : Maldini a DAZN: 'Ibra lo cercammo anche l'anno precedente. Sono legato ad un Milan vincente, non solo ai conti' -