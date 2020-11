Mahrez | “Contento della tripletta | oggi l’importante era vincere creando tante occasioni”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 28 novembre 2020) Riyad, attaccante del Manchester City, ha parlato a Sky Sport UK al termine dell’incontro vinto per 5-0 sul Burnley, valido per la decima giornataPremier League 2020/2021:“Quando hai un gioco offensivo, se non riesci a segnare, si crea un po’ di frustrazione ma devi continuare a lavorare. Noi, come squadra, curiamo molto questo aspetto sia in allenamento che in partita.Sono contentoperché fare gol è una cosa che fa sempre piacere., però, erae realizzandooccasioni.Il gol più bello di? Probabilmente l’ultimo perché non mi capita spesso di segnare di testa”. Foto: itvcom L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.