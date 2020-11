“Madonna è morta”: scambiano la cantante per Maradona. Il caos social (Di sabato 28 novembre 2020) Chi ha dato un’occhiata, per qualche motivo, ai trending topic di Twitter Australia, ha travato al primo posto Madonna. Perché? La storia la riporta il Daily Mail ed è abbastanza singolare. La notizia della morte di Diego Armando Maradona è il punto di partenza di tutto. Una notizia che ha fatto il giro del mondo arrivando, appunto, anche in Australia dove, complice probabilmente il fatto che il calcio ha una rilevanza non altissima, gli utenti social hanno iniziato a twittare la morte della popstar e non quella del fuoriclasse. A ben guardare, alcuni hanno postato messaggi di dolore e di addio proprio sui social della cantante. Che sta benissimo. Quando il tam tam sui social genera equivoci, in questo caso ben grossolani. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Chi ha dato un’occhiata, per qualche motivo, ai trending topic di Twitter Australia, ha travato al primo posto Madonna. Perché? La storia la riporta il Daily Mail ed è abbastanza singolare. La notizia della morte di Diego Armandoè il punto di partenza di tutto. Una notizia che ha fatto il giro del mondo arrivando, appunto, anche in Australia dove, complice probabilmente il fatto che il calcio ha una rilevanza non altissima, gli utentihanno iniziato a twittare la morte della popstar e non quella del fuoriclasse. A ben guardare, alcuni hanno postato messaggi di dolore e di addio proprio suidella. Che sta benissimo. Quando il tam tam suigenera equivoci, in questo caso ben grossolani. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

AlessioDiGiamb1 : RT @Libero_official: In #Australia scambiano #Madonna con #Maradona e, a tempo record, diventa virale la notizia della morte della regina d… - MassimoSantoma2 : RT @Libero_official: In #Australia scambiano #Madonna con #Maradona e, a tempo record, diventa virale la notizia della morte della regina d… - Angelredblack1 : RT @Libero_official: In #Australia scambiano #Madonna con #Maradona e, a tempo record, diventa virale la notizia della morte della regina d… - generacomplotti : RT @Libero_official: In #Australia scambiano #Madonna con #Maradona e, a tempo record, diventa virale la notizia della morte della regina d… - Libero_official : In #Australia scambiano #Madonna con #Maradona e, a tempo record, diventa virale la notizia della morte della regin… -