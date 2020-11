Lutto nel mondo dello sport: il campione è morto di Covid-19 (Di sabato 28 novembre 2020) Lo sport italiano è in Lutto per la morte di Ciro Franzoso. Il 48enne grande gloria del Football americano ha perso la battaglia contro il Covid-19. L'ex giocatore e allenatore da qualche giorno era stato ricoverato alle prese con il Coronavirus. Una partita che purtroppo l'ex campione d'Italia con i Giants Bolzano non è riuscito a vincere. Grande cordoglio da parte di tutto il movimento della palla ovale. Ciro Franzoso non ce l'ha fatta. Il 48enne di Alessandria, giocatore e poi allenatore di football americano, è morto dopo una battaglia contro il Covid-19. Una grande perdita per il panorama della palla ovale italiano che perde uno dei suoi protagonisti più importanti. Nella città piemontese era stato giocatore dei Knights e aveva allenato i Centurions. In carriera conta uno ... Leggi su howtodofor (Di sabato 28 novembre 2020) Loitaliano è inper la morte di Ciro Franzoso. Il 48enne grande gloria del Football americano ha perso la battaglia contro il-19. L'ex giocatore e allenatore da qualche giorno era stato ricoverato alle prese con il Coronavirus. Una partita che purtroppo l'exd'Italia con i Giants Bolzano non è riuscito a vincere. Grande cordoglio da parte di tutto il movimento della palla ovale. Ciro Franzoso non ce l'ha fatta. Il 48enne di Alessandria, giocatore e poi allenatore di football americano, èdopo una battaglia contro il-19. Una grande perdita per il panorama della palla ovale italiano che perde uno dei suoi protagonisti più importanti. Nella città piemontese era stato giocatore dei Knights e aveva allenato i Centurions. In carriera conta uno ...

LatinaCorriere : Lutto a Latina, è morto Carlo Barsi. Il fratello Aldo: 'Ti terrò sempre nel mio cuore' - - Max_Alle : RT @GiovanniCagnol1: A Lugano e Singapore stasera brindisi per Orfini e Fratoianni. marketing per il wealth management sui patrimoni italia… - CircoloLettori : «Si arriva il punto che, per paura di morire, gli uomini cominciano a odiare la vita: odiano la sua luce, si string… - LunaTriste10 : RT @GiovanniCagnol1: A Lugano e Singapore stasera brindisi per Orfini e Fratoianni. marketing per il wealth management sui patrimoni italia… - CasaLettori : RT @Michela_Cucchi: Lei ha bisogno di elaborare un lutto, ha bisogno di dire addio alla sua vita passata, ha bisogno di vivere nel presente… -

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lutto nel