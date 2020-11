Longo commissario alla Sanità in Calabria. Il Governo nomina il prefetto che decimò i casalesi. Con gli arresti dei latitanti Iovine, Zagaria e Schiavone (Di sabato 28 novembre 2020) Gli scongiuri sono quasi obbligatori. Dopo due dimissioni (Saverio Cotticelli e Giuseppe Zuccatelli), il passo indietro di Eugenio Gaudio, e le candidature bruciate nell’arco di poche ore di Narciso Mostarda, Luigi Varratta, Agostino Miozzo, finalmente il Governo è riuscito a trovare la quadra sul nome del commissario alla Sanità in Calabria. Con un Consiglio dei ministri lampo è stato deciso che ad assumere l’incarico per “l’attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria” sarà il prefetto Guido Longo. “Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalità”, scrive sui social il premier Giuseppe Conte. Per oltre 40 anni Longo ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 28 novembre 2020) Gli scongiuri sono quasi obbligatori. Dopo due dimissioni (Saverio Cotticelli e Giuseppe Zuccatelli), il passo indietro di Eugenio Gaudio, e le candidature bruciate nell’arco di poche ore di Narciso Mostarda, Luigi Varratta, Agostino Miozzo, finalmente ilè riuscito a trovare la quadra sul nome delin. Con un Consiglio dei ministri lampo è stato deciso che ad assumere l’incarico per “l’attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione” sarà ilGuido. “Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in, sempre a difesa della legalità”, scrive sui social il premier Giuseppe Conte. Per oltre 40 anniha ...

