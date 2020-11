Lombardia, scandalo camici: il cognato di Fontana li dona, ma la regione rifiuta (Di sabato 28 novembre 2020) Da metà ottobre, la procura ha dissequestrato i camici dello scandalo che ha coinvolto il presidente della regione Lombardia Fontana. Egli aveva infatti affidato l’ordine di 75mila camici a Dama, società dei proprietà di suo cognato Andrea Dini, creando quindi conflitto di interesse. Ora, Dama vorrebbe restituire i restanti camici, che erano stati sequestrati dai pm, ad Aria, la centrale Lombarda per gli acquisti. Ma Francesco Ferri, presidente di Aria, non vuole saperne. >> Calabria, nuovo commissario alla Sanità Guido Longo: chi è il «superpoliziotto» scandalo camici Lombardia Il 16 aprile, il presidente della Lombardia Attilio Fontana aveva affidato alla ... Leggi su urbanpost (Di sabato 28 novembre 2020) Da metà ottobre, la procura ha dissequestrato idelloche ha coinvolto il presidente della. Egli aveva infatti affidato l’ordine di 75milaa Dama, società dei proprietà di suoAndrea Dini, creando quindi conflitto di interesse. Ora, Dama vorrebbe restituire i restanti, che erano stati sequestrati dai pm, ad Aria, la centrale Lombarda per gli acquisti. Ma Francesco Ferri, presidente di Aria, non vuole saperne. >> Calabria, nuovo commissario alla Sanità Guido Longo: chi è il «superpoliziotto»Il 16 aprile, il presidente dellaAttilioaveva affidato alla ...

Lo scandalo camici che ha colpito il presidente della Lombardia continua: ora il cognato di Fontana vorrebbe regalarli, ma la Regione rifiuta ...

Il presidente della Regione che ha avuto anche nella seconda ondata più morti e contagi e dove i medici hanno chiesto a gran voce le chiusure, mette davanti gli affari alla salute.

