Lombardia in zona arancione. Declassato pure il Piemonte. Le nuove misure scatteranno domani. Lascia la red zone la Calabria. Mentre Sicilia e Liguria diventano gialle (Di sabato 28 novembre 2020) Udite, udite: la Lombardia non è più zona rossa. L’area più critica nella prima e seconda ondata di covid-19 ora è passata nella zona a rischio intermedio. Ma non è la sola. A tingersi di arancione, nella cartina dell’emergenza, da domenica 29 novembre saranno anche le regioni Piemonte e Calabria. L’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, prevede anche il passaggio di Sicilia e Liguria in zona gialla. Restano quindi in red zone Abruzzo, Campania e Valle d’Aosta, oltre a Toscana e Provincia di Bolzano, che dovrebbero essere “declassate” tra una settimana. Mentre rimangono arancioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Basilicata, Puglia e Umbria. “Il comportamento serio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 28 novembre 2020) Udite, udite: lanon è piùrossa. L’area più critica nella prima e seconda ondata di covid-19 ora è passata nellaa rischio intermedio. Ma non è la sola. A tingersi di, nella cartina dell’emergenza, da domenica 29 novembre saranno anche le regioni. L’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, prevede anche il passaggio diingialla. Restano quindi in redAbruzzo, Campania e Valle d’Aosta, oltre a Toscana e Provincia di Bolzano, che dovrebbero essere “declassate” tra una settimana.rimangono arancioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Basilicata, Puglia e Umbria. “Il comportamento serio ...

