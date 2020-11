Locatelli: “Natale e Capodanno? Dobbiamo rinunciare a cene e feste”. Brusaferro: “Il rischio è che il contagio riparta” (Di sabato 28 novembre 2020) “Il Natale avarà una sua unicità” ma questo è il tempo di “abbassare la curva. Con questi numeri è molto difficile immaginare qualsiasi tipo di spostamento di massa, aggregazioni e raduni in particolare di persone che provengono da quadri epidemiologici diversi”. Così il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull’analisi dei dati relativi all’epidemia da Covid-19 in Italia. “Sarà un Natale diverso, il primo e auspicabilmente l’ultimo grazie ai vaccini. Tutto quello che eravamo abituati a vedere a Capodanno non potrà avere corso, è inimmaginabile e incompatibile“, ha ribadito Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, “Va detto con assoluta chiarezza come la celebrazione religiosa dovrà essere compatibile con le misure concordate già con la Cei per quello che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) “Il Natale avarà una sua unicità” ma questo è il tempo di “abbassare la curva. Con questi numeri è molto difficile immaginare qualsiasi tipo di spostamento di massa, aggregazioni e raduni in particolare di persone che provengono da quadri epidemiologici diversi”. Così il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio, alla conferenza stampa sull’analisi dei dati relativi all’epidemia da Covid-19 in Italia. “Sarà un Natale diverso, il primo e auspicabilmente l’ultimo grazie ai vaccini. Tutto quello che eravamo abituati a vedere anon potrà avere corso, è inimmaginabile e incompatibile“, ha ribadito Franco, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, “Va detto con assoluta chiarezza come la celebrazione religiosa dovrà essere compatibile con le misure concordate già con la Cei per quello che ...

