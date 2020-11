Livorno. Con la manovra di assestamento di bilancio la Giunta definisce la partita della TARI 2020 (Di sabato 28 novembre 2020) Grazie al lavoro portato avanti nell’ultimo anno insieme ad AAMPS è possibile adesso finanziare con il bilancio comunale un pacchetto di riduzioni ed agevolazioni che alleggeriranno il peso della TARI sui livornesi per € 5.050.000. La manovra è stata presentata dal sindaco Luca Salvetti, dall’assessora al bilancio Viola Ferroni, dal direttore generale Nicola Falleni e dai due dirigenti Alessandro Parlanti e Massimiliano Bendinelli. L’assessora al bilancio Viola Ferroni ha spiegato che “Nell’attuale bilancio di previsione, che recepisce l’ultima stima di entrata approvata dalla precedente amministrazione con il loro PEF, il gettito TARI atteso è di € 38.784.000; con un lavoro che ha visto impegnati sin dal nostro insediamento azienda ed ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 28 novembre 2020) Grazie al lavoro portato avanti nell’ultimo anno insieme ad AAMPS è possibile adesso finanziare con ilcomunale un pacchetto di riduzioni ed agevolazioni che alleggeriranno il pesosui livornesi per € 5.050.000. Laè stata presentata dal sindaco Luca Salvetti, dall’assessora alViola Ferroni, dal direttore generale Nicola Falleni e dai due dirigenti Alessandro Parlanti e Massimiliano Bendinelli. L’assessora alViola Ferroni ha spiegato che “Nell’attualedi previsione, che recepisce l’ultima stima di entrata approvata dalla precedente amministrazione con il loro PEF, il gettitoatteso è di € 38.784.000; con un lavoro che ha visto impegnati sin dal nostro insediamento azienda ed ...

matteorenzi : Nel 2021 celebreremo l’anniversario della scissione di #Livorno con un grande evento con tanti giovani, dove invite… - iltirreno : Livorno, l'uomo ha parcheggiato l'auto davanti all'ingresso interno del pronto soccorso. Poi alla vista delle guard… - peppeprovenzano : Non so se è più goffo il tentativo di riabilitare la Terza Via con le elezioni americane o con la scissione di Livo… - LuigiManfred63 : RT @iltirreno: Livorno, l'uomo ha parcheggiato l'auto davanti all'ingresso interno del pronto soccorso. Poi alla vista delle guardie giurat… - Brandolf11 : RT @andrea_pecchia: Non credo che #eziomauro sarà alle celebrazioni di Livorno con Renzi e Tony Blair #propagandalive -