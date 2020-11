Liverpool-Ajax-Champions League: formazione e dove vederla (Di domenica 29 novembre 2020) Martedì 1 Dicembre 2020 nello Stadio Anfield alle ore 21:00 si disputerà la partita Liverpool-Ajax di Champions League. Il Liverpool guida il Gruppo D con 9 punti e arriva da una striscia altalenante con la vittoria con l’Atalanta e il pareggio con il Manchester. Poi arriva la vittoria sul Leicester e la sconfitta con Atalanta e infine il pareggio col Brighton. L’Ajax si trova nel Gruppo D al 2 posto con 7 punti e arriva da una striscia positiva con cinque vittorie consecutive con Midtjylland, poi Utrecht e Heracles e infine di nuovo Midtjylland e Emmen. Liverpool-Ajax: quali saranno le probabili formazioni? Liverpool (4-3-3): Alisson; Tsimikas, Williams, Phillips, Robertson; Keita, Milner, Wijnaldum; Diogo Jota, Firmino, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 29 novembre 2020) Martedì 1 Dicembre 2020 nello Stadio Anfield alle ore 21:00 si disputerà la partitadi. Ilguida il Gruppo D con 9 punti e arriva da una striscia altalenante con la vittoria con l’Atalanta e il pareggio con il Manchester. Poi arriva la vittoria sul Leicester e la sconfitta con Atalanta e infine il pareggio col Brighton. L’si trova nel Gruppo D al 2 posto con 7 punti e arriva da una striscia positiva con cinque vittorie consecutive con Midtjylland, poi Utrecht e Heracles e infine di nuovo Midtjylland e Emmen.: quali saranno le probabili formazioni?(4-3-3): Alisson; Tsimikas, Williams, Phillips, Robertson; Keita, Milner, Wijnaldum; Diogo Jota, Firmino, ...

