LIVE Sport Invernali, DIRETTA 28 novembre: Dominik Fischnaller sul podio nello slittino! (Di sabato 28 novembre 2020) 11.41 SLITTINO – Dominik Fischnaller inizia la stagione con podio! L'azzurro è terzo nel singolo maschile a Igls alle spalle dei tedeschi Felix Loch e Johannes Ludwig. 0.180 il gap dell'altoatesino dal fuoriclasse teutonico, che è tornato a fare paura. Bene Kevin Fischnaller, settimo. Gli altri azzurri: 22° Leon Felderer, 23° Lukas Gufler, 27° Alex Gufler. 11.02 PATTINAGGIO ARTISTICO – Rispettando i ...

