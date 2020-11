LIVE Palermo-Monopoli, la conferenza stampa di mister Boscaglia: segui la diretta su Mediagol.it (Di sabato 28 novembre 2020) Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-Monopoli.Nella giornata di domani, domenica 29 novembre, la compagine siciliana affronterà fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera" gli uomini di Giuseppe Scienza. La sfida sarà valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, con i rosanero che cercheranno il riscatto dopo la sconfitta maturata mercoledì pomeriggio in pieno extra-time, in occasione della partita contro la Turris.Roberto Boscaglia, dunque, interverrà in conferenza stampa alla vigilia del match in programma alle ore 15. segui la diretta testuale su Mediagol.it.eventoLIVE id=977773 Leggi su mediagol (Di sabato 28 novembre 2020) Poco più di ventiquattro ore e sarà.Nella giornata di domani, domenica 29 novembre, la compagine siciliana affronterà fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera" gli uomini di Giuseppe Scienza. La sfida sarà valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, con i rosanero che cercheranno il riscatto dopo la sconfitta maturata mercoledì pomeriggio in pieno extra-time, in occasione della partita contro la Turris.Roberto, dunque, interverrà inalla vigilia del match in programma alle ore 15.latestuale su.it.eventoid=977773

WiAnselmo : LIVE #Palermo-Monopoli, la conferenza stampa di mister Boscaglia: segui la diretta su - Mediagol : LIVE #Palermo-Monopoli, la conferenza stampa di mister Boscaglia: segui la diretta su - live_palermo : Rifiuti pericolosi, la Guardia di Finanza sequestra una discarica abusiva - - live_palermo : Non solo Sicilia zona gialla, ecco i cambiamenti per le altre regioni - live_palermo : Incidente in viale regione: quattro feriti, uno grave - -