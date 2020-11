LIVE Francia-Italia 36-5, Autumn Nations Cup in DIRETTA: transalpini dominanti, sarà finale con l’Inghilterra (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.05 Grazie per averci seguito, il nostro LIVE termina qui. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona serata da OA Sport. FINE SECONDO TEMPO. Francia-Italia 36-5. 80? Francia-Italia 36-5. Jalibert trasforma da posizione centrale e chiude il match. 80? Francia-Italia 34-5. Thomas sfonda nell’ultima azione e sigla la quinta meta francese. 78? La Francia si limita al possesso dell’ovale senza avanzare più di tanto. 75? Latita il gioco in questi minuti finali, errori da una parte e dall’altra. 72? Tanti cambi nelle due formazioni nei minuti finali. Mischia in mezzo al campo con introduzione transalpina. 69? Ottenuto il punto di bonus, la Francia ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.05 Grazie per averci seguito, il nostrotermina qui. Appuntamento alla prossima, buona serata da OA Sport. FINE SECONDO TEMPO.36-5. 80?36-5. Jalibert trasforma da posizione centrale e chiude il match. 80?34-5. Thomas sfonda nell’ultima azione e sigla la quinta meta francese. 78? Lasi limita al possesso dell’ovale senza avanzare più di tanto. 75? Latita il gioco in questi minuti finali, errori da una parte e dall’altra. 72? Tanti cambi nelle due formazioni nei minuti finali. Mischia in mezzo al campo con introduzione transalpina. 69? Ottenuto il punto di bonus, la...

