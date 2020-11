LIVE Francia-Italia 17-5, Autumn Nations Cup in DIRETTA: il giallo a Trulla complica i piani azzurri (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56? Francia-Italia 17-5. Jalibert trasforma comodamente da distanza ridotta e posizione centrale. 55? Francia-Italia 15-5. Villiere ruba la touche e si invola tutto solo in meta. 53? giallo per Trulla per aver interrotto una chiara occasione francese. Italia per 14 contro 15 per i prossimi dieci minuti. 52? Cambia l’intera prima linea transalpina, in casa Italia Bigi esce ed entra Ghiraldini. 51? Sperandio cerca di fare metri, ma il gioco ristagna in mezzo al campo, poi Trulla commette in avanti. 48? Garbisi libera e Sperandio recupera l’ovale dopo il calcio del compagno. 46? Turnover azzurro, l’Italia recupera l’ovale. 44? Tenuto a terra di ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56?17-5. Jalibert trasforma comodamente da distanza ridotta e posizione centrale. 55?15-5. Villiere ruba la touche e si invola tutto solo in meta. 53?perper aver interrotto una chiara occasione francese.per 14 contro 15 per i prossimi dieci minuti. 52? Cambia l’intera prima linea transalpina, in casaBigi esce ed entra Ghiraldini. 51? Sperandio cerca di fare metri, ma il gioco ristagna in mezzo al campo, poicommette in avanti. 48? Garbisi libera e Sperandio recupera l’ovale dopo il calcio del compagno. 46? Turnover azzurro, l’recupera l’ovale. 44? Tenuto a terra di ...

