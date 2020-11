LIVE F1, GP Bahrain in DIRETTA: dalle 12.00 la FP3, la Ferrari vuole risalire la china (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.25 Il piatto forte della giornata, ovviamente, saranno le qualifiche delle ore 15.00 italiane, che andranno a consegnare la prima pole position della doppietta bahreinita 11.22 Si entra nel vivo del terzultimo appuntamento della stagione nella massima categoria del motorsport. Ci attendono 60 minuti molto indicativi in vista del prosieguo del weekend 11.20 Buongiorno e benvenuti a Sakhir, tra 40 minuti prenderà il via la terza sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2020 di Formula Uno Cronaca prove libere 2 – Classifica prove libere 2 – Presentazione qualifiche – Programma odierno Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e delle qualifiche valevoli per il Gran Premio del ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.25 Il piatto forte della giornata, ovviamente, saranno le qualifiche delle ore 15.00 italiane, che andranno a consegnare la prima pole position della doppietta bahreinita 11.22 Si entra nel vivo del terzultimo appuntamento della stagione nella massima categoria del motorsport. Ci attendono 60 minuti molto indicativi in vista del prosieguo del weekend 11.20 Buongiorno e benvenuti a Sakhir, tra 40 minuti prenderà il via la terza sessione di prove libere del Gran Premio del2020 di Formula Uno Cronaca prove libere 2 – Classifica prove libere 2 – Presentazione qualifiche – Programma odierno Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza sessione di prove libere e delle qualifiche valevoli per il Gran Premio del ...

