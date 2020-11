LIVE Biathlon | 20 km Kontiolahti in DIRETTA | via all’individuale maschile Hofer tenta il colpo | Johannes Boe punta al primo centro

Leggi su oasport

(Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALadella 15 km femminile di11.02: Tra gli osservati speciale in queste prime partenze il russo Loginov, il tedesco Peiffer e il norvegese Dale. 11.01: E’ l’austriaco Leitner ila dare il via, mentrepartirà con il n.24. 11.00: SI COMINCIA! 10.59: Tracciato molto impegnativo questo per gli atleti e non facile da gestire per gli atleti. 10.58: Gli atleti si preparano a prendere il via, per questa prova attesa. 10.56: Il russo Alexander Loginov proverà a ripartire da quanto di buono fatto vedere ai Mondiali di Anterselva, mentre per la Germania, dopo un anno di transizione effettiva, potrebbe essere la stagione giusta per ritrovare qualche soddisfazione sporadica grazie a Benedikt Doll, al ...