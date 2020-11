“L’incredibile storia dell’Isola delle Rose” | il film sull’eterotopia italiana del ’68

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 28 novembre 2020) “Bisogna pur correre dei rischi se vuoi cambiare il mondo” recita Giorgio Rosa nerose“. Il suo personaggio è utopia e rivoluzione nell’Italia del 1968 e Sidney Sibilla ha voluto raccontarlo, trasformando la realtà in un. Dopo “Smetto quando voglio“, la regista si cimenta in una pellicola dal sapore storico, in cui uno straordinario Elio Germano veste i panni dell’ingegnere dall’idea visionaria, realizzare un’isola al largo di Rimini. Fuori dalle acque territoriali italiane Giorgio Rosa vuole creare una realtà fatta di un codice etico nuovo, in cui brilli la libertà individuale assoluta. Il suo rappresenta il sogno di una generazione, quello di cambiare lo statocose. Non riuscendo a intervenire direttamente sulla realtà, decide di ...