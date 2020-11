Liguria e Sicilia verso zona gialla. Calabria, Lombardia e Piemonte verso l’arancione (Di sabato 28 novembre 2020) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sta per firmare una nuova ordinanza. Con la nuova ordinanza si dispone l’area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e l’area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia. L’ordinanza sarà in vigore dal 29 novembre. Adesso, le regioni arancioni sono: Calabria, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Basilicata, Puglia, Friuli Venezia Giulia. Mentre quelle gialle: Liguria, Sicilia, Sardegna, Lazio, Molise, Veneto, Provincia autonoma di Trento. Le regioni rosse sono invece: la Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Abruzzo, Campania, Valle d’Aosta. Si confermano, fino al 3 dicembre, le misure restrittive vigenti per Campania, ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 28 novembre 2020) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sta per firmare una nuova ordinanza. Con la nuova ordinanza si dispone l’area arancione per le Regionie l’areaper le Regioni. L’ordinanza sarà in vigore dal 29 novembre. Adesso, le regioni arancioni sono:, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Basilicata, Puglia, Friuli Venezia Giulia. Mentre quelle gialle:, Sardegna, Lazio, Molise, Veneto, Provincia autonoma di Trento. Le regioni rosse sono invece: la Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Abruzzo, Campania, Valle d’Aosta. Si confermano, fino al 3 dicembre, le misure restrittive vigenti per Campania, ...

