Le regole rigide del Cts dietro il nuovo Dpcm di Natale: niente baci per gli auguri in famiglia, a tavola in sei, stop ai viaggi (Di sabato 28 novembre 2020) Le anticipazioni che da giorni si susseguono sul nuovo Dpcm di Natale in arrivo il 3 dicembre non lascia spazio a fraintendimenti: le regole da rispettare restano rigide e l’attenzione a limitare occasioni di contagio di Coronavirus deve essere mantenuta alta, anche se la lettura della mappa delle regioni, sempre più gialle e arancioni, potrebbe portare a un effetto di rilassamento. Sono inflessibili le linee guida che il Cts sta elaborando per l’impostazione del prossimo provvedimento del governo, in particolare per le raccomandazioni che indicheranno i dettagli su cene natalizie e ritrovi in famiglia. Ritrovi che saranno per pochi, visto che gli spiragli su possibili spostamenti tra regioni sembrano ormai svaniti, con la concessione di riunioni famigliari riservati ... Leggi su open.online (Di sabato 28 novembre 2020) Le anticipazioni che da giorni si susseguono suldiin arrivo il 3 dicembre non lascia spazio a fraintendimenti: leda rispettare restanoe l’attenzione a limitare occasioni di contagio di Coronavirus deve essere mantenuta alta, anche se la lettura della mappa delle regioni, sempre più gialle e arancioni, potrebbe portare a un effetto di rilassamento. Sono inflessibili le linee guida che il Cts sta elaborando per l’impostazione del prossimo provvedimento del governo, in particolare per le raccomandazioni che indicheranno i dettagli su cene natalizie e ritrovi in. Ritrovi che saranno per pochi, visto che gli spiragli su possibili spostamenti tra regioni sembrano ormai svaniti, con la concessione di riunioniri riservati ...

