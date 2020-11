Le Regioni non sanno che vaccino sarà scelto, rischio ritardi per lo stoccaggio (Di sabato 28 novembre 2020) AGI - Undici ospedali e quattro istituti di ricovero e cura lombardi sono pronti a stoccare il vaccino anti-Covid ma il rischio è che la ‘macchina' che dovrebbe gestire l'antidoto dall'inizio del prossimo anno potrebbe partire in ritardo. "Non sappiamo come stoccarlo" Contattata dall'AGI una delle Ats coinvolte, quella di Melegnano, fa sapere che “aspettiamo di capire che tipo di vaccino arriverà per capire come stoccarlo”. Situazione analoga a quella di tutte le Ats e le Asst, gli avamposti territoriali della sanità lombarda, che, di fatto, finché non verranno a conoscenza di questo dettaglio determinante dalla Regione che, a sua volta, lo deve sapere dal Governo, hanno le mani legate non sapendo, per esempio, che tipo di celle frigorifere debbano essere utilizzate. Il carteggio ministero-Regione Nei giorni scorsi, il tgLa7 ha ... Leggi su agi (Di sabato 28 novembre 2020) AGI - Undici ospedali e quattro istituti di ricovero e cura lombardi sono pronti a stoccare ilanti-Covid ma ilè che la ‘macchina' che dovrebbe gestire l'antidoto dall'inizio del prossimo anno potrebbe partire in ritardo. "Non sappiamo come stoccarlo" Contattata dall'AGI una delle Ats coinvolte, quella di Melegnano, fa sapere che “aspettiamo di capire che tipo diarriverà per capire come stoccarlo”. Situazione analoga a quella di tutte le Ats e le Asst, gli avamposti territoriali della sanità lombarda, che, di fatto, finché non verranno a conoscenza di questo dettaglio determinante dalla Regione che, a sua volta, lo deve sapere dal Governo, hanno le mani legate non sapendo, per esempio, che tipo di celle frigorifere debbano essere utilizzate. Il carteggio ministero-Regione Nei giorni scorsi, il tgLa7 ha ...

