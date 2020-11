Le previsioni meteo di domenica 29 novembre (Di sabato 28 novembre 2020) – Cielo in prevalenza sereno al Nord, al Centro condizioni di marcata instabilità. Addensamenti compatti e rovesci sparsi al Sud. – Giornata all’insegna dell’instabilità al Centro e al Sud con rovesci anche di moderata intensità. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali. Solo sull’Emilia Romagna è prevista una discreta instabilità con possibili piovaschi. Migliora dalla sera su tutto il settore. Le temperature faranno registrare una lieve flessione con le massime che scenderanno a 12 gradi. Centro – Condizioni di marcata instabilità sul versante adriatico con rovesci anche di moderata intensità Addensamenti compatti e rovesci anche a carattere temporalesco sul versante adriatico e in particolar modo sull’Abruzzo. Cielo in prevalenza sereno sulla Toscana. Le temperature faranno registrare un ... Leggi su newsmondo (Di sabato 28 novembre 2020) – Cielo in prevalenza sereno al Nord, al Centro condizioni di marcata instabilità. Addensamenti compatti e rovesci sparsi al Sud. – Giornata all’insegna dell’instabilità al Centro e al Sud con rovesci anche di moderata intensità. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali. Solo sull’Emilia Romagna è prevista una discreta instabilità con possibili piovaschi. Migliora dalla sera su tutto il settore. Le temperature faranno registrare una lieve flessione con le massime che scenderanno a 12 gradi. Centro – Condizioni di marcata instabilità sul versante adriatico con rovesci anche di moderata intensità Addensamenti compatti e rovesci anche a carattere temporalesco sul versante adriatico e in particolar modo sull’Abruzzo. Cielo in prevalenza sereno sulla Toscana. Le temperature faranno registrare un ...

Una webcam per evitare gli errori del meteo

Il Comune contribuisce con mille euro a un'idea dei balneari del Lido. Servirà a elaborare previsioni più mirate al territorio ...

