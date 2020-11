Le pagelle del Benevento – Glik e Barba insormontabili | Hetemaj un mastino

Leggi su anteprima24

(Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Ilfirma l’impresa imponendo l’1-1 alla Juventus al Ciro Vigorito. Accade tutto nel primo tempo, quando al gol di Morata risponde Letizia. Di seguito ledei giallorossi: Montipò 7: Vola alla sua sinistra nel finale e dice ‘no’ a Dybala. Poi blocca su Kukusevski e tiene in ghiaccio il pari. Sul gol di Morata può poco, ma in precedenza era stato ineccepibile anche di piede su Ramsey. Letizia 7: Secondo gol in campionato per lui, e pesa come un macigno. Un rullo compressore prima a destra, poi a sinistra e poi di nuovo a destra. Alterna folate offensive a giocate di esperienza.7,5: Chiude ogni spazio e respinge al mittente le iniziative di Morata. Guida la difesa chiudendo la cerniera prima con Caldirola e poi con. ...