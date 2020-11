Le nuove foto dei gemelli di Monaco e gli altri gossip della settimana (Di sabato 28 novembre 2020) È arrivato l’ultimo weekend di novembre, tempo di ripercorrere i gossip e le storie più appassionanti della settimana appena trascorsa, cosa sarà accaduto delle vite delle star? Dalla scomparsa improvvisa di Diego Armando Maradona, morto per un arresto cardiaco a 60 anni, al rapporto speciale tra il principe Harry e la cugina Eugenie di York, che si è trasferita a Frogmore Cottage con il marito Jack in attesa della nascita dela primogenito, dalla tenera dedica di John Travolta al figlio Ben in occasione del decimo compleanno, alle dure reazioni della royal family britannica alla quarta serie di The Crown. Chissà se Elisabetta II ha mai visto la serie. Tutto quello che, forse, avete perso. Leggi su vanityfair (Di sabato 28 novembre 2020) È arrivato l’ultimo weekend di novembre, tempo di ripercorrere i gossip e le storie più appassionanti della settimana appena trascorsa, cosa sarà accaduto delle vite delle star? Dalla scomparsa improvvisa di Diego Armando Maradona, morto per un arresto cardiaco a 60 anni, al rapporto speciale tra il principe Harry e la cugina Eugenie di York, che si è trasferita a Frogmore Cottage con il marito Jack in attesa della nascita dela primogenito, dalla tenera dedica di John Travolta al figlio Ben in occasione del decimo compleanno, alle dure reazioni della royal family britannica alla quarta serie di The Crown. Chissà se Elisabetta II ha mai visto la serie. Tutto quello che, forse, avete perso.

