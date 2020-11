Le manifestazioni in Francia contro la legge sulla sicurezza (Di sabato 28 novembre 2020) Migliaia di persone hanno protestato sia per una nuova norma che vieterebbe di diffondere immagini di poliziotti sia per un pestaggio compiuto proprio dalla polizia, il cui video è diventato virale Leggi su ilpost (Di sabato 28 novembre 2020) Migliaia di persone hanno protestato sia per una nuova norma che vieterebbe di diffondere immagini di poliziotti sia per un pestaggio compiuto proprio dalla polizia, il cui video è diventato virale

