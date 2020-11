Le cene e i brindisi natalizi aziendali al tempo del coprifuoco

Leggi su agi

(Di sabato 28 novembre 2020) Uno chef che da un set allestito in una cucina attrezzata mostra come preparare cappelletti e affini, mentre gli invitati, ognuno rigorosamente a casa sua, tutti collegati via Zoom, cucinano pescando gli ingredienti da una gift box che in omaggio al divieto di assembramenti casalinghi può sfamare non più di quattro persone. A declinare la tradizione di pranzi epree,in formato digitale, con arte di arrangiarsi 2.0 ci ha pensato Future4 Comunicazione, coraggiosamente fondata durante il primo lockdown e specializzata in comunicazione d'impresa, consulenza strategica e formazione manageriale, dal digitale agli eventi. Con soluzioni che puntano a dribblare la crisi da Covid: “In un mercato in profonda trasformazione, il coinvolgimento delle persone interne ed esterne alle aziende passa ...