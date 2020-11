Le belle nel pallone: le cinque WAGS più affascinanti al mondo (Di sabato 28 novembre 2020) Le stelle del pallone vanno matte per quelle dello showbiz: l’accoppiata calciatore – modella/attrice/cantante resiste negli anni. Guardare per credere! Shakira e Gerard Piqué Le compagne di vita dei calciatori sono universalmente conosciute come WAGS, acronimo dell’inglese Wives And GirlfriendS, cioè mogli e fidanzate, delle star del pallone: non è un caso che il termine L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 28 novembre 2020) Le stelle delvanno matte per quelle dello showbiz: l’accoppiata calciatore – modella/attrice/cantante resiste negli anni. Guardare per credere! Shakira e Gerard Piqué Le compagne di vita dei calciatori sono universalmente conosciute come, acronimo dell’inglese Wives And GirlfriendS, cioè mogli e fidanzate, delle star del: non è un caso che il termine L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

MiuccioPrado : @chiadegli Secondo me, no: certe polemiche hanno il beneficio indiretto di mostrare alcune meschinità, spesso ben n… - LaElenaSacco : @ViolaXenia Bellissima, ViolaXenia! Grazie. Nel cortile della mia amata casa che non ho più c'erano due maestose ma… - shadow16_ : RT @itsmeariannaa: Sarebbero più belle se le avessi nel mio portafoglio? lol - Antonio22336851 : @marysorriso79 Complimenti ti darà delle belle sensazioni Io nel settore nautico - m00nchild7__ : Il suo modo di usare le parole per spiegare quello che vuole dire mi affascina un casino e vorrei che capisse quant… -

Ultime Notizie dalla rete : belle nel Le belle nel pallone: le cinque WAGS più affascinanti al mondo MeteoWeek Gp Bahrein, Vettel: «Ferrari, è stato bello ma ora vado avanti. E con l’Aston-Martin vi stupirò»

Sebastian Vettel, 115 Gp con la Ferrari, ne mancano tre per chiudere una storia durata sei anni. Collegato dal Bahrein, è allegro e ripete: «Guardo avanti, il passato non si può cambiare». Ma per avan ...

Poker, cocaina e belle donne: blitz nel circolo, 11 denunce per gioco d'azzardo e spaccio

La Finanza a Città di Castello, attirava clienti anche da Sansepolcro. Militari insospettiti dalle auto in sosta lunga e dai vetri oscurati di un ex negozio ...

Sebastian Vettel, 115 Gp con la Ferrari, ne mancano tre per chiudere una storia durata sei anni. Collegato dal Bahrein, è allegro e ripete: «Guardo avanti, il passato non si può cambiare». Ma per avan ...La Finanza a Città di Castello, attirava clienti anche da Sansepolcro. Militari insospettiti dalle auto in sosta lunga e dai vetri oscurati di un ex negozio ...