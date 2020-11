Lazio | Inzaghi | “Prima del Dortmund c’è l’Udinese Non penso al turn-over”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 28 novembre 2020) Laè pronta a tornare in campo dopo la vittoria in Champions contro lo Zenit, il mirino adesso si sposta sull'Udinese di Gotti, avversario dei biancocelesti nel lunch day di domani.LE PAROLE DIcaption id="attachment 1046807" align="alignnone" width="1024", getty/captionIl mister dellaSimonenon poteva non ricordare Maradona nella conferenza pre Udinese: "È andata via una leggenda del calcio - dichiara- lo ricordo con piacere, nell'ottobre del 2016 quando ci fu la parta della Pace venne qui ad allenarsi. Diede calore a tutti, ha lasciato un vuoto enorme". Il tecnico biancoceleste poi passa a parlare di-over: "Ce n'è poco nella mia testa, perché con le cinque sostituzioni è cambiato il calcio. Non ci sono più i ...