La vigilia di Bologna-Crotone | le parole dei mister

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 28 novembre 2020) Sinisa Mihajlovic e Giovanni Stroppa hanno rispsoto alle domande dei giornalisti alladi, match valido per la nona giornata della Serie A 2020/21. Cosa avrà detto Mihajlovic? Durante la conferenza stampa il tecnico serbo ha speso belleper Diego Armando Maradona, recentemente scomparso. Non si è parlato solamente della partita, ma anche dei singoli giocatori del. Ha specificato che Poli non partirà dal 1? e che De Silvestri giocherà titolare. E ha anche lanciato qualche frecciatina a Musa Barrow. Sulla gara colnon trova differenze dalla gara di mercoledì contro lo Spezia in Coppa Italia. “è più o meno la partita di mercoledì, incontriamo una neopromossa, con due punti in classifica ...